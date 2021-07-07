شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالميل الهابط– تحليل- 7-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس باختبار الحاجز المستقر قرب 4.4100 لنلاحظ ارتداده بذلك بشكل سلبي تأكيدا لسيطرة الميل التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا, نتوقع باكتساب السعر قريبا للعزم السلبي, التسلل دون المتوسط المتحرك 55 والمتمثل بمستوى 4.1900 لينجح بالوصول نحو دعم القناة الصاعدة والذي يشكل الهدف الرئيسي باستقراره عند 4.0400.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.3500 و 4.1800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط