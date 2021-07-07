شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستهدف مضاعفة حركة النقل الجوي 3 مرات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودية صالح بن ناصر الجاسر، أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المتعلقة بقطاع الطيران تتضمن مضاعفة حركة النقل الجوي ثلاث مرات.

وأفاد بأن الاستراتيجية تشمل في المستقبل ربط شرق المملكة وغربها والربط بالموانئ، إضافة إلى الربط مع الشبكة الخليجية، بحسب قناة "العربية".

وأضاف الجاسر أن المملكة ستستثمر 550 مليار ريال في قطاع النقل بحلول نهاية العقد الحالي، منها 35% إنفاقا حكوميا والباقي من القطاع الخاص، في مسعى لجعل السعودية مركزا عالميا للنقل والخدمات اللوجستية.

يأتي ذلك في إطار إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود برنامجا للتنويع الاقتصادي لتقليص اعتماد المملكة على إيرادات النفط، عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية يوم الثلاثاء الماضي.

وأبلغ وزير النقل مؤتمرا صحافيا في السعودية أمس، أن الاستراتيجية تشمل مشاريع عملاقة عديدة.

بشار إلى أن السعودية تخطط أيضا لإنشاء شركة طيران وطنية ثانية، ضمن استراتيجية وطنية جديدة للنقل والخدمات اللوجستية، في محاولة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي والمساعدة في تنويع اقتصادها.

وتتوافق مع خطط تطوير الموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطرق، وزيادة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 10% من 6% بحلول عام 2030.