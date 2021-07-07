شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات متفائلة للأسهم القيادية بالسوق السعودية إلى نهاية العام 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، أن تكون أرباح الشركات الرئيسية في سوق الأسهم السعودية، في الأرباع المتبقية أفضل مما مضى من العام.

وأضاف أن الأسهم القيادية، ستكون أمام توقعات متفائلة، وإن لم تصعد فإنها لن تتراجع، مع تخطيها المرحلة الحرجة للجائحة، بحسب موقع قناة العربية.

ووصف النمو في القطاع النبكي، مع تحفيزات البنك المركزي، سيساعد على زيادة الطلب على أسهم البنوك، رغم وصول بعضها إلى مكررات ربحية مرتفعة تاريخياً.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية جلسة أمس الثلاثاء منخفضاً 0.27% ليفقد 29.82 نقطة ويقفل عند مستوى 10971.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) في جلسة أمس مرتفعاً 221.28 نقطة ليقفل عند مستوى 22939.57 نقطة، وبتداولات بلغت 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 272 ألف سهم تقاسمتها 1252 صفقة.