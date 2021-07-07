شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع أسعار بيع نفطها لآسيا في أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفادت وثيقة بأن السعودية أكبر مصدري النفط في العالم، رفعت أسعار البيع الرسمية في أغسطس لجميع خاماتها التي تبيعها لآسيا.

وحددت سعر البيع الرسمي في أغسطس لخامها العربي الخفيف عند 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بزيادة 80 سنتا عن يوليو، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 77 دولارًا للمرة الأولى منذ 2018 هذا الأسبوع، ما أدى إلى ارتفاع أسهم الطاقة العالمية.

وكانت السعودية أكبر مصدري النفط قلصت سعر البيع الرسمي في يونيو لجميع درجات الخام التي تبيعها لآسيا لتجري بذلك أول خفض سعري لسعر الخام لتلك القارة منذ ديسمبر الماضي.

وحددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي عند علاوة 1.7 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بانخفاض عشرة سنتات عن مايو، وهو أول خفض سعري منذ ديسمبر العام الماضي.