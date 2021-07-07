شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسعار الذهب بدعم تراجع عوائد السندات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تماسكت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالقرب من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) الهام من الناحية النفسية، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يونيو حزيران لاستقاء مزيد من المؤشرات بشأن توقعات سياسته النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1797.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 0500 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 يونيو حزيران عند 1814.78 دولار أمس الثلاثاء.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1799 دولارا للأوقية.

وقال وارن باترسون المحلل لدى آي.إن.جي "انخفاض عوائد سندات الخزانة يقدم بالتأكيد بعض الدعم للذهب، بينما نشهد أيضا بعضا من النزول الطفيف للدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية المبكرة، وهو ما يقدم دعما أيضا".