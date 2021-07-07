شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الارتفاع – تحليل - 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليبتعد عن مستوى 0.9200، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي تبدأ أهدافه عند 0.9265 وتمتد إلى 0.9315 بعد تخطي المستوى السابق.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 0.9200 والثبات بإغلاق يومي دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9200 والمقاومة 0.9300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد