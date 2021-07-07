شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي تحت ضغط سلبي قوي – تحليل - 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية قوية يوم أمس بعد الاقتراب من مستوى 0.7615، ليكسر مستوى 0.7500 ويستقر دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويعيد السعر إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد، في طريقه لزيارة مستوى 0.7375 كهدف سلبي تالي.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.7615 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7430 والمقاومة 0.7540

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط