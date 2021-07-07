شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر عقود خام برنت بشكل قوي يوم أمس بعد الاقتراب من هدفنا المنتظر عند 78.00، حيث حقق كسراً قوياً لدعم القناة الصاعدة وبدأ تصحيح هابط للارتفاع الذي تم قياسه من 64.55 إلى 77.80، ويفتح الطريق الآن أمام التوجه نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 72.75.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 74.70 ثم 75.30 يعتبر مفتاح أولي لبدء محاولات تعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.00 والمقاومة 75.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط