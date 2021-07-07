شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ تصحيح هابط – تحليل - 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط هبوطاً بشكل حاد بعد الوصول إلى مشارف حاجز 77.00 دولار، ليكسر دعم القناة الصاعدة ويفتح الطريق أمام بدء تصحيح هابط للموجة الصاعدة التي بدأت من مناطق 61.54، مع الإشارة إلى أن السعر يضغط على مستوى 23.6% فيبوناتشي الآن، ليشير إلى التوجه نحو مستوى التصحيح التالي الذي يصل إلى 71.05.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق 75.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويعيد السعر إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.80 والمقاومة 74.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط