شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكسر الدعم – تحليل - 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر الفضة بشكل قوي يوم أمس ليكسر مستوى 26.25 ويستقر دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، ونتوقع زيارة مستوى 25.65 كهدف سلبي أول.

التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المقترح، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 26.25 والثبات فوقه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.60 والمقاومة 26.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط