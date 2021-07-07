شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبني قاعدة دعم – تحليل - 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب فوق مستوى أرضية الدعم التي شكّلها عند 1797.00، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، بانتظار التوجه نحو 1825.15 كهدف رئيسي تالي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، بينما يكتسب مؤشر ستوكاستيك العزم الإيجابي بشكل ملحوظ.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيكون متوقعاً لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1797.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1785.00 والمقاومة 1825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد