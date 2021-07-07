شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق مكاسب قوية – تحليل - 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 1.2410 ويصل إلى حاجز 1.2500، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى الأخير سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1.2650 كهدف رئيسي تالي.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الفترة القادمة ما لم يتم كسر مستويات 1.2410 ثم 1.2330 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2400 والمقاومة 1.2540

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد