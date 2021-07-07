شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يقترب من الهدف – تحليل - 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين مزيد من الميل الهابط ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 110.20، ومن الضروري مراقبة السعر عند ملامسة هذا المستوى، حيث إن كسره سيسبب امتداداً في الموجة الهابطة نحو 109.22 على المدى القريب، بينما التماسك فوقه سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد والتوجه نحو 111.70 مبدئياً.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 110.20 ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أوضح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 111.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي