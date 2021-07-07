الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يفشل بالاختراق – تحليل - 07-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من اختراق مستوى 1.3890، ليتداول بسلبية حادة ويكسر مستوى 1.3805 ويغلق الشمعة اليومية دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر للانخفاض من جديد، في طريقه للتوجه نحو 1.3670 كهدف سلبي تالي.

 

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.3805 والثبات فوقه من جديد سيعيد تفعيل السيناريو الإيجابي الذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 1.3890.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3700 والمقاومة 1.3850

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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