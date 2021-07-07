شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يفشل بالاختراق – تحليل - 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من اختراق مستوى 1.3890، ليتداول بسلبية حادة ويكسر مستوى 1.3805 ويغلق الشمعة اليومية دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر للانخفاض من جديد، في طريقه للتوجه نحو 1.3670 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.3805 والثبات فوقه من جديد سيعيد تفعيل السيناريو الإيجابي الذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 1.3890.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3700 والمقاومة 1.3850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط