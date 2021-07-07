شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الانخفاض – تحليل - 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار قرب حاجز 1.1800 بعد الانخفاض القوي الذي شهده يوم أمس، ويحاول تأكيد العودة إلى القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف اختبار مستوى 1.1780 كمحطة تالية.

نشير إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتحقق أهداف سلبية تصل إلى 1.1700 ثم 1.1600، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.1888 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1730 والمقاومة 1.1888

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط