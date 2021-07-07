شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب البيانات المرتقبة من قبل الاقتصاد الياباني.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) التي عكست تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.8 مقابل 61.2 في أيار/مايو الماضي، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى ما قيمته 102.8 مقابل 103.8 في نيسان/أبريل الماضي.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين لصدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف آنذاك عن توقعات صانعي السياسة النقدية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع منتصف الشهر الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، ما تم اعتباره آنذاك أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة مرتان في 2023.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:27 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 183.93 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,985,022 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 2.99 مليار جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.82% ليخسر 16.08 نقطة ويصل إلى المستوى 1,938.42، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.98% ليخسر هو الأخر 279.39 نقطة ويصل إلى المستوى 28,363.82.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.94% ليربح 47.97 نقطة ويصل إلى المستوى 5,131.07، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.44% ليربح هو الأخر 15.66 نقطة ويصل إلى المستوى 3,545.92.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.55% ليخسر 155.28 نقطة ويصل إلى المستوى 27,917.58، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.53% ليخسر هو الأخر 17.36 نقطة ويصل إلى المستوى 3,287.85.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.12% ليخسر 14.68 نقطة ويصل إلى المستوى 12,744.25، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.89% ليربح 64.53 نقطة ويصل إلى المستوى 7,326.30.