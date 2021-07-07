شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: فرص واعدة لشركات قطاع الأعمال من خلال استغلال الأصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير الاقتصادى، الدكتور أسامة الحسينى، أن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك فرصا واعدة من خلال استغلال الأصول غير المستغلة خاصة قطع الأراضى.

أضاف الحسينى لـ"الخليج 365" أن دعم الدولة لقطاع الأعمال العام، ساهم فى التحرك السريع نحو الانتهاء من حصر وتقييم كافة الأصول غير المستغلة وهى أصول بالمليارات تحول بعضها لاستثمارات عقارية ومشروعات ، لافتا إن الشركات تقوم باستغلال تلك الاصول سواء فى سداد المديونيات التاريخية البترول والكهرباء وبقية المصالح، أو من خلال البيع وضخ استثمارات جديدة فى تطوير الشركات وانتشالها من ظروفها الصعبة.

وأشار أسامة الحسينى، أن هناك العديد من الاليات التى يمكن لشركات قطاع الاعمال تنفيذها، والاستفادة من الدفعة الكبيرة من القيادة السياسية لتطوير وتحديث المصانع، وبالتالى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، علاوة على تحديث الشركات وتطويرها من خلال الشراكات بين مختلف المؤسسات والشركات القابضة الشقيقة.