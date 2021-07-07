شكرا لقرائتكم خبر عن البترول يحظى بنصيب الأسد فى تكلفة المشروعات بـ1.2 تريليون جنيه خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى قطاع البترول على اهتمام كبير من القيادة السياسية، من خلال وضع خطط طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات، ليصبح قطاع البترول من اخد اعمدة الاقتصاد المصرى، ليساهم فى تعزيز موارد مصر من البترول والغاز ورفع معدلات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز

وقد حظى قطاع البترول على نصيب الاسد من حجم الاستثمارات الحكومية خلال 7 سنوات ليتصدر قطاعات الدولة من حيث التكلفة الكلية للمشروعات المنفذة فى مصر خلال الفترة من يوليو 2014 – يونيو 2021

واوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها ان قطاع البترول تصدر باقى قطاعات الدولة بتكلفة بلغت 1.2 تريليون جنيه، لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى .

وعن أهم المشروعات التى تم تنفذها

1-مشروع تنمية حقل ظهر، بطاقة إنتاجية تبلغ 2.7 مليار قدم 3 /يوم

2- تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل ( المرحلة الثانية حقلي جيزة وفيوم )، بطاقة إنتاجية 0.7 مليار قدم 3 /يوم

3- خط غاز (نورس/أبو الماضي/ الجميل)، بطول 128 كم

4-إنشاء مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد ERC، بطاقة إنتاجية 4.7 مليون طن من المنتجات البترولية سنويًا

5-تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط المرحلة (9 ب)، بطاقة 350 مليون قدم3/ يوم، ونتج عن هذه المشروعات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتوصيله لحوالي 5 مليون وحدة سكنية.