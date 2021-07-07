شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي والأنظار على محضر اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نتذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 28 من حزيران/يونيو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية الني تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.15% إلى مستويات 0.7486 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7497 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7483، بينما حقق الأعلى له عند 0.7498.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) التي عكست تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.8 مقابل 61.2 في أيار/مايو الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس قرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي بالبقاء على أسعار الفائدة عند 0.10% والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

وأفاد محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي من خلال بيان السياسة النقدية بالأمس بأن الفائدة لم تتغير عند 0.10% وأن هدف عائد السندات ذات أمد ثلاثة أعوام أيضا لم يتغير عند 0.10%، وأن بنك استراليا الاحتياطي سيستمر في شراء سندات الخزانة عقب انتهاء برنامج الشراء الجاري الذي ينقضي في مطلع أيلول/سبتمبر وأن مشترياته ستكون بواقع 4$ مليار دولار استرالي أسبوعياً على الأقل حتى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

كما تطرق بيان السياسة النقدية للمركزي الاسترالي لكون "سيناريو البنك المركزي للاقتصاد هو أن تلك الظروف لن تحقق الشروط قبل عام 2024"، ونوه محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي في المؤتمر الصحفي الذي عقده للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الاسترالي بالأمس في سيدني، لكون الاقتصاد الاسترالي فد يتخلف عن الاقتصاديات المقدمة الأخرى في تحريك الفائدة نحو الأعلى.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 9.30 مليون مقابل 9.29 مليون في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاع معدلات البطالة إلى 5.9% مقابل 5.8% في أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 5.6%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 850 ألف وظيفة مضافة مقابل 583 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 559 ألف وظيفة في آيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنحو 725 ألف وظيفة مضافة، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4% في آيار/مايو.

وصولاً إلى الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف آنذاك عن توقعات صانعي السياسة النقدية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع منتصف الشهر الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، ما تم اعتباره آنذاك أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة مرتان في 2023.