شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتراجع بفعل مقاومة نفسية – تحليل صباحي – 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة الرئيسي 11,000، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتخطى بهذا التراجع دعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما يوحي ببدء موجة تصحيحية تهدف لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمهاجمة تلك المقاومة، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.27% بما يعادل -29.821 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك المؤشر حيال مستوى المقاومة 11,000، ففي حالة اختراق تلك المقاومة سيؤكد المؤشر على عزمه الصعود بعدها، ليستهدف مستوى المقاومة 11,300، مع وجود احتمالية عالية للمزيد من الانخفاضات التصحيحية قد تستهدف الاستناد لمستوى الدعم 10,745.92.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,873.95 ومستوى المقاومة 11,100.00.