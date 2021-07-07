شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يقلص الكثير من خسائره – تحليل صباحي – 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم اتحاد اتصالات (7020) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 32.00، استند لهذا الانخفاض المبكر إلى دعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع استناده لمستوى الدعم المحوري 32.30، ووسط ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي ليرتد ارتفاعاً قبل نهاية الجلسة ليقلص الكثير من تلك الخسائر المبكرة، ليغلق على تراجع طفيف بلغت نسبته -1.08% ليخسر السهم نحو 35 هللة، وليظل بهذا الإغلاق مستنداً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على استعادة تعافيه.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 32.30، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 34.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.75 ومستوى المقاومة 32.90.