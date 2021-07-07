شكرا لقرائتكم خبر عن الزامل للصناعة يسجل مكاسبه الثامنة في تسعة جلسات متتالية – تحليل صباحي – 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظل سهم الزامل للصناعة (2240) محافظاً على مواصلة الصعود بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحقق مكاسب هي الثامنة في تسعة جلسات متتالية بنسبة بلغت 1.18% ليكسب السهم نحو 50 هللة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 39.80، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 44.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.80 ومستوى المقاومة 44.10.