شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم الحكير (4240) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند السهم بهذا الانخفاض لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.34% ليخسر السهم نحو 8 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 24.14، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 26.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.78 ومستوى المقاومة 24.48.