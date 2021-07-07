شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الألماني يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم السعودي الألماني (4009) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة 40.30، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة مستقبلاً، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.12% ليخسر السهم نحو 45 هللة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 40.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 42.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.75 ومستوى المقاومة 40.75.