شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يحلق عالياً – تحليل صباحي – 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بترورابغ (2380) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت -4.15% ليكسب السهم نحو ريال كاملاً.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.20، ليستهدف مستوى المقاومة 26.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.88 ومستوى المقاومة 26.75.