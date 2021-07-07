شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير ريت يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الخبير ريت (4348) للجلسة الثالثة على التوالي، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.72% ليخسر السهم نحو 7 هللة، ليتخطى بهذا الانخفاض الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أدى به إلى الوصول إلى الاستناد لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية).

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 9.46، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة العنيد 10.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.46 ومستوى المقاومة 9.91.