شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة ريت يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مشاركة ريت (4335) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.35% ليخسر السهم نحو 4 هللة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.24، ليستهدف مستوى المقاومة 12.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.24 ومستوى المقاومة 11.90.