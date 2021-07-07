شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات (TRMI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.01% بما يعادل -0.26 نقطة، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 3,560.54، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 3,681.47.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3,560.54 ومستوى المقاومة 3,681.47.