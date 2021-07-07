شكرا لقرائتكم خبر عن طيبة للاستثمار يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم طيبة للاستثمار (4090) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ليضاعف من الضغط السلبي على تداولاته القادمة، مسجلاً خسائر حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.50% بما يعادل -0.50 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 33.55، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 32.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.15 ومستوى المقاومة 33.55.