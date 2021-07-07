شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) مازال الاداء سلبي -تحليل صباحي- 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الاداء سلبي للسهم على المدى القصير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 636 فلس، في ظل استمرار الاداء السلبي على المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد والذي اطلق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يواصل السهم الانخفاض للوصول لمستوى الدعم 610 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 660 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 626.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 645.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط