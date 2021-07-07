شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يسجل ادنى مستوى في اسبوع -تحليل صباحي- 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 851 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من عمليات جني الارباح للوصول به لمستوى الدعم 820 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 870 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 845 فلس وبين مستوى المقاومة هو 855 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط