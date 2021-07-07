شكرا لقرائتكم خبر عن مدار (MADAR) يصل لهدفه السعري الاول -تحليل صباحي- 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 144 فلس، وذلك على خلفية ملامسة السهم لهدفه السعري المتوقع عند 140 فلس، كما نلاحظ انطلاق اشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى مرة اخرى للوصول لمستوى المقاومة 155 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 140 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 141 وبين مستوى المقاومة هو 149 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد