شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع (KPROJ) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 159 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 153 فلس كمستوى اول ثم 149 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 163 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 155 فلس وبين مستوى المقاومة هو 160 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط