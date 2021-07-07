شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يواجه خط الاتجاه المكسور -تحليل صباحي- 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 9.38 فلس، مقتربا بذلك من خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل المكسور لاسفل والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستويات قد تصل الى 9.15 فلس كمستوى اول ثم 8.80 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.32 ريال وبين مستوى المقاومة هو 9.41 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط