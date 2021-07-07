شكرا لقرائتكم خبر عن جياد (JIYAD) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية الشهر الماضي،حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 54.30 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 57 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم التالي عند 49 فلس كمستوى اول ثم 40 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 58 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 49.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 56.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط