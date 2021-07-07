شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا (IFA) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 130 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع مزيدا من عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 105 فلس خلال الايام القادمة، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 145 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 124.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 135.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط