شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتعرض للضغوط البيعية حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 632 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 605 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 650 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 626.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 636.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط