شكرا لقرائتكم خبر عن المركز (MARKAZ) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 140 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 135 قلس كمستوى اول ثم 120 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 150 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 135.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 144.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط