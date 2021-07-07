شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 2.452ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، مما قد يساهم في دفع السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 2.25 ريال مرة اخرى، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 2.55 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.42 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.48 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط