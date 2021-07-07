شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 6907 نقطة، لينزلق بذلك المؤشر اسفل القناة الصاعدة متوسطة الاجل، وهو ما يدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 6700 نقطة كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6960 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,878 بينما مستوى المقاومة هو 6,943 نقطة