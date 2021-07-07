شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 10781 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي، مقتربا بذلك من الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالمؤشر لاسفل للوصول لمستوى الدعم 10650 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10850 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,770 بينما مستوى المقاومة هو 10,794 نقطة