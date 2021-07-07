شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يقفز بأكثر من 4% ويغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تداولات اليوم الثلاثاء إلى مستوى قياسي جديد في أعقاب الإعلان عن تنحي مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي "جيف بيزوس" عن منصبه، وتعيين رئيس تنفيذي جديد خلفا له.



وكشفت الشركة في بيان رسمي عن أن "آندي جاسي" سوف يتولى مهام المدير التنفيذي في شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية الشهيرة بداية من الثلاثاء الموافق السادس من يوليو/تموز.



يأتي ذلك بعد استقالة "بيزوس" من منصبه الذي تولاه منذ تأسيس الشركة وظل فيه على مدار نحو 24 عاما.



ومنذ نهاية جلسة يوم الخميس الماضي، ارتفعت القيمة السوقية لشركة "أمازون دوت كوم" بأكثر من 100 مليار دولار، وهو ما يقربها بشكل كبير من كسر حاجز التريلوني دولار الي سبق وأن اخترقته قيمة شركة "آبل" وأيضا قيمة "مايكروسوفت".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 4.6% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 3675.7 دولار، وتقدر القيمة السوقية عند هذا المستوى بنحو 1.83 تريليون دولار، وبلغ السهم أعلى سعر في الجلسة عند 3685.4 دولار وأقل سعر عند 3529 دولارا.