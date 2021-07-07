شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني: يطلق خدمة تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر عبر بوابته الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خطوة جديدة تضاف لسلسلة خطواته المتتالية في مسيرة التحول الرقمي، أطلق البنك العربي الوطني خدمة تمويل إلكترونية موجهة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكينهم من تقديم طلبات الحصول على التسهيلات الائتمانية عن بعد اعتمادا على التقنية الرقمية.

ستتيح الخدمة الجديدة لعملاء البنك العربي الوطني من أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال إمكانية تقديم طلباتهم التمويلية، بما في ذلك القروض قصيرة وطويلة الأجل، مباشرة من خلال البوابة الإلكترونية للبنك دون الحاجة لزيارة فروعه، وذلك اعتمادا على تقنية الربط الإلكتروني المباشر مع قطاع واسع من الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهل آلية تقديم الطلبات ورفع البيانات والحصول على الموافقات وتوقيع العقود إلكترونيا بصورة سريعة وميسرة وآمنة.

وأكد عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد، على أن إطلاق هذه الخدمة الرقمية الجديدة الموجهة تحديدا لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، يضيف بعدا جديدا لمظلة الخدمات والحلول النوعية التي يحرص البنك على تقديمها لدعم أداء هذا القطاع الحيوي، انسجاما مع رؤية المملكة 2030، معربا عن ثقته بأنها ستمثل إضافة قيمة لآليات تقديم طلبات التسهيلات الائتمانية وكفاءة تنفيذها.

بدوره قال الأستاذ خالد عبدالعزيز الراشد، رئيس إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدى البنك: «إن طرح هذه الخدمة يأتي تعزيزا للجهود المبذولة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، إلى جانب رفع جودة ونطاق الخدمات والحلول المبتكرة المقدمة لهذا القطاع الذي يحظى بأولوية ضمن أجندة توجهات البنك الإستراتيجية، انطلاقا مما يمثله هذا القطاع من دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني كركيزة من ركائز التحول التنموي الذي تشهده المملكة».