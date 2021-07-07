شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما فى مصر × 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما في مصر كان حلما وبدأ يتحقق على أرض الواقع، مشيرا إلى "مشتقات البلازما مشروع مهم وقوى وهيبقى ليه أثار طبية على الدولة".

1-تسعى الدولة لتنفيذه وفقاً لأعلى المواصفات القياسية العالمية وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

2- الانتهاء من 6 مراكز للمشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما

3- المستهدف إنْشَاء 20 مركزًا لتجميع البلازما وتَمّ الِانْتِهَاء مِن سِتَة مَرَاكِز

4- المُستهدف تَنْفِيذ المَرَاكِز المُتبقيّة وَعَدَدَهَا (14) فِي خِطَّة عَام 21/2022.

5- سيخدم المشروع 9 أمراض مزمنة أبرزها الكلى والكبد وبعض أمراض القلب والهيموفيليا والمناعة وسرطان الدم

6- مصر هى الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، التى تقوم بتنفيذ المشروع القومى لتجميع البلازما

7- أعلنت الحكومة إطلاق المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما 15 يوليو الحالى

8- يهدف المشروع القومى لتصنيع البلازما لتأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما خلال من 6 : 8 سنوات مع التصدير للأسواق الإقليمية بعد الاكتفاء الذاتى.

9- مراحل للمشروع، بداية من تجميع البلازما، والتصنيع لدى الغير، وإنشاء وبناء المصنع المحلي ونقل التكنولوجيا.

10- المشروع يستهدف الوصول إلى 300 ألف متبرع سنويا.