شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يحافظ على مكاسبه ويغلق الجلسة عند مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وأغلق "ناسداك"على ارتفاع عند أعلى مستوى قياسي جديد.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي – الصادر عن معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" – انخفض إلى مستوى 60.1 نقطة خلال يونيو/حزيران بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 63.4 نقطة من 64 نقطة في مايو/أيار.



وتتواصل الجهود في أمريكا وحول العالم من أجل مكافحة فيروس كورونا والسيطرة على تفشيه لاسيما بعد إعلان المملكة المتحدة أمس عن خطتها لإلغاء القيود المرتبطة بالجائحة تماما.



تجدر الإشارة إلى أن بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة الماضية كشفت عن أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 706 آلاف وظيفة.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.4% أو ما يعادل 1.79 دولار وأغلق عند 73.37 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 76.9 دولار وأقل سعر عند 72.9 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.64 دولار وأغلق الخام عند 74.53 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 77.8 دولار وأقل سعر عند 74.1 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 209 نقاط) إلى 34577 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34814 نقطة وأقل مستوى عند 34358 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 4343 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4356 نقطة وأقل مستوى عند 4314 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 14663 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14687 نقطة وأقل مستوى عند 14529 نقطة.