شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الصويا تغلق على انخفاض بأكثر من 6% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التوقعات بتحسن حالة الطقس في الولايات المتحدة.



وكشفت وكالات الأرصاد الجوية عن توقعاتها ببرود الطقس وتساقط أمطار غزيرة لا سيما على ولايات الغرب والوسط التي تشهد مساحات شاسعة مزروعة بالحبوب.



وتشير توقعات المحللين إلى أن تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الأسبوعي سوف يكشف عن تقييم لنحو 60% من محصول الولايات المتحدة من الصويا عند مستوى جيد إلى ممتاز خلال الأسبوع الماضي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 21:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، هبطت أسعار العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 6.6% وأغلقت جلسة الثلاثاء عند 13.05 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر اليوم عند 13.90 دولار في حين سجل أقل سعر عند 13 دولارا.