شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنخفض بحوالي 1% بضغط من صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي – الصادر عن معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" – انخفض إلى مستوى 60.1 نقطة خلال يونيو/حزيران بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 63.4 نقطة من 64 نقطة في مايو/أيار.



واستعابت الأسواق البيانات الحكومية الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة الماضية كشفت عن أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 706 آلاف وظيفة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 20:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 26.24 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 26.9 دولار وأقل سعر عند 26.1 دولار.