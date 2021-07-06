الاقتصاد

الفضة تنخفض بحوالي 1% بضغط من صعود الدولار

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.


وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي – الصادر عن معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" – انخفض إلى مستوى 60.1 نقطة خلال يونيو/حزيران بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 63.4 نقطة من 64 نقطة في مايو/أيار.


واستعابت الأسواق البيانات الحكومية الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة الماضية كشفت عن أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 706 آلاف وظيفة.


من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92 نقطة.


وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 20:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 26.24 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 26.9 دولار وأقل سعر عند 26.1 دولار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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