شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بفعل قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل قوة العملة الأمريكية أمام منافساتها، وذلك بعد استيعاب قرارات الحكومة البريطانية.



وأعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" أمس عن خطة لإنهاء كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها في المملكة المتحدة.



ومن بين ذلك السماح بعودة جماهيرة كرة القدم لمشاهدة المباريات من الملاعب بالسعة الكاملة، وأيضا عدم فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وكذلك عدم فرض وضع سقف للتجمعات في المطاعم والمقاهي.



وأكد "جونسون" أنه لا ضرورة بعد الآن بمطالبة الشركات والمصانع والمؤسسات التجارية في بريطانيا بعمل موظفيها من المنازل.



يأتي ذلك في ظل سيطرة الحكومة البريطانية والسلطات العامة في البلاد على تفشي فيروس كورنا نتيجة توزيع أكبر قدر ممكن من اللقاحات للوقاية من المرض.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3803، وسجل أعلى سعر عند 1.3899 وأقل سعر عند 1.3773.