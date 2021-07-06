شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 783 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، هبوطا بقيمة 5 جنيهات، إذ سجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري 783 جنيهاً للجرام، بعد صعوده صباحاً لمستويات 788 جنيها، وجاء هبوط سعر الذهب عقب تراجع سعر أونصة الذهب لمستويات 1795 دولار مقابل 1808 دولار.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 18 سعر 671 جنيهًا، وعيار 21 سجل 783 جنيها، وعيار 24 سجل 895 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6264 جنيها.

ارتفاع الذهب اليوم صباحا جاء نتيجة هبوط الدولار وعائدات السندات عقب بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت متباينة لتهدئة مخاوف المستثمرين إزاء تشديد أبكر للسياسة النقدية مما ساعد المعدن الأصفر علي الارتفاع لتكسر حاجز 1800 دولار مرة أخرى، لكن تغيرات طرأت على سعر الدولار سببت هبوط سعر الذهب.