شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفى السعودي الألماني تُمدد مذكرة تفاهم للدخول كشريك مستثمر بمستشفلى بترجي في جدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني" عن اتفاقها مع شركة الصبح الجديدة الطبية المالكة لمستشفى صبحي عبد الجليل بترجي الطبية، على تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة لفترة إضافية.

وأفادت السعودي الألماني، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن المدة الإضافية تبدأ عند انتهاء المدة الأصلية في 30 يونيو 2021 وتنتهي بعد 90 يوم عمل، وذلك للسماح بإكمال أعمال الفحص النافية للجهالة والأعمال التحضيرية الأخرى لتنفيذ اتفاقيات الصفقة وغيرها من الاتفاقات النهائية.

وكانت السعودي الألماني قد أعلنت، في يناير 2021، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مستشفى صبحي عبد الجليل بترجي الطبية بمدينة جدة والدخول كشريك مستثمر في المستشفى وذلك بمقابل مادي.

الشركة أن ينتج عن هذه الصفقة زيادة القيمة السوقية للشركة، بالإضافة إلى تأثيراً ايجابياً على القوائم المالية خلال السنوات القادمة، فضلاً عن دعم إيرادات الشركة، بالإضافة إلى التوسع في مناطق المملكة المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودي الألماني حققت صافي أرباح بلغ 12.1 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 21.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض الإيرادات بسبب تراجع حركة المرضى نتيجة انخفاض التعامل مع أحد العملاء الرئيسيين.